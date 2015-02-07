Украинские военные просят ОБСЕ поспособствовать прекращению огня для вывоза тел погибших
Украинские военные обратились к специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, чтобы наблюдатели помогли в контакте с боевиками ”ДНР” установлению временного режима прекращения огня на мариупольском направлении для вывоза тел погибших солдат вблизи населенного пункта Широкино.
Об этом говорится в дневном отчете миссии ОБСЕ, опубликованном в пятницу.
В частности отмечается, что представители украинских Вооруженных сил обратились к мониторинговой миссии с помощью офиса общего центра по контролю и координации по отводу тяжелого вооружения и соблюдения прекращения огня в Мариуполе, чтобы те помогли установлению местного перемирия с ”ДНР” рядом с Широкино (97 км южнее Донецка).
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В этой связи отмечается, что прекращение огня необходимо, чтобы обеспечить возможность вывоза останков тел двух солдат, убитых во время столкновений в этом районе. Миссия передала этот запрос боевикам ”ДНР”, которые проинформировали наблюдателей, что ”запрос будет передан руководству для одобрения”.