Украинские военные просят ОБСЕ поспособствовать прекращению огня для вывоза тел погибших

Об этом говорится в дневном отчете миссии ОБСЕ, опубликованном в пятницу.

В частности отмечается, что представители украинских Вооруженных сил обратились к мониторинговой миссии с помощью офиса общего центра по контролю и координации по отводу тяжелого вооружения и соблюдения прекращения огня в Мариуполе, чтобы те помогли установлению местного перемирия с ”ДНР” рядом с Широкино (97 км южнее Донецка).

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В этой связи отмечается, что прекращение огня необходимо, чтобы обеспечить возможность вывоза останков тел двух солдат, убитых во время столкновений в этом районе. Миссия передала этот запрос боевикам ”ДНР”, которые проинформировали наблюдателей, что ”запрос будет передан руководству для одобрения”.