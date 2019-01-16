Смерть "Саида": на Донбассе погиб военный, который был на войне с самого начала (фото, видео)

Военные называют его "душой" компании.

Оператор-наводчик боевой машины пехоты Николай Семенюк погиб на передовой от пулемета во время новогоднего перемирия. Это произошло в поселке Гладосово.

Собран рюкзак, на нем желто-синяя лента, рядом бронежилет и берцы – побратимы собрали все вещи, которые остались от погибшего, говорится в сюжете ТСН.

"Отправим домой. У него жена, двое детей остались", - говорят военные. Николай Семенюк родом из Винницкой области. Ему было 45 лет, у него была жена, двое сыновей. На войне был с самого начала, прошел много горячих точек.

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Командир рассказывает, что его боец передвигался по позиции, когда раздалась череда выстрелов. "Разрыв очень большой был", - признается позывной "Бахмат". Это был вполне спокойным день, ребята рубили дрова, как услышали несколько выстрелов – именно они стали смертельными для воина. Алексей прибежал на место гибели Николая первым. "Я прибежал – он еще дышал. Я: старый, что там, все нормально? Он показывает, что нормально, а затем уже", - говорит позывной "Немец". Медики пытались спасти раненого, но шансов выжить у бойца не было.

Боевики открыли огонь, как только начало темнеть. В основном напряжение на фронте усиливается ближе к ночи, и страдают не только военные, но и гражданские. "Переезжали местные машины, по ним был открыт огонь. Без попадания, но пытались в них попасть", - рассказал боец с позывным "Планшет".

За эти сутки еще двое бойцов получили ранения – новогоднее перемирие постепенно сменяется новым обострением.