Боевики вчера ударили из запрещенного оружия: силы ООС ответили уничтожением четырех оккупантов

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

15 января российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики осуществили обстрел в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское, из автоматических гранатометов в районе поселка Новоалександровка.

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Также в полосе действий оперативно-тактическогй группировки "Восток" преступники дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь в районе населенного пункта Славное и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово.

В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 15 января, четыре оккупанта погибли и трое получили ранения.

Сегодня боевики огонь не открывали.

«Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня», – отчитались в штабе.