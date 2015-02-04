Боевики готовят новое наступление в районе Дебальцево – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«На протяжении последних суток командование противника в данном районе сосредоточило боеспособные подразделения на новых направлениях, восстанавливая боеспособность своих тактических групп, ранее понесших потери», - пишет Тымчук.

По информации ИС, в район Дебальцевского плацдарма противник дополнительно перебросил 18 танков, 23 боевых бронированных машины и порядка 55 единиц крытого грузового автотранспорта.

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Ранее переброшенное в район Дебальцево сводное танковое подразделение боевиков из 16 танков после участия в трехсуточных боях оказалось фактически разгромленным.

«7 танков были подбиты в первые сутки наступления, 4 танка потеряны в ходе ударов украинской артиллерии в течении последующих двух суток, еще 3 танка вышли из строя по различным причинам, на сегодня в строю осталось всего 2 машины, при этом 3 танка из числа подбитых ранее боевики пытаются эвакуировать для восстановления», - сообщает Тымчук.