Боевики из минометов и "Градов" кроют Талаковку

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель начальника главного управления МВД Украины в Донецкой области Илья Кива, пишет Gazeta.ua.

"На мариупольском направлении, по Талаковке снова были минометные обстрелы и обстрелы "Градом", — подчеркнул Кива.

По его словам, там сейчас находится советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Там сейчас находится советник министра Шкиряк, который контролирует ситуацию на юге Донецкой области", — подчеркнул силовик.

Ранее сообщалось, что в районе Мариуполя боевики ведут активные обстрелы передовых позиций украинских войск

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В частности, обстрелы из ствольной артиллерии и минометов ведутся в районе Павлополя, Талаковки, Сартаны, а также восточных пригородов Мариуполя.

Отмечается, что боеприпасы для своей артиллерии террористы доставляют автотранспортом непосредственно через границу с территории России. Параллельно за счет поставок из РФ создаются запасы боеприпасов в Новоазовске.