Военкоматы Мариуполя получили образцы справок для выезда из области и страны

Об этом 0629 сообщил заместитель военного комиссара по работе с личным составом Донецкого областного комиссариата подполковник Николай Шарый.

По его словам мариупольцам, которые планируют выезд за территорию области на длительный период или выезд за границу Украины, для этого нужно получить в военкомате справку.

Читайте такжеНа Луганщине мужчинам призывного возраста запретили выезд за пределы области без справки из военкоматаНиколай Шарый уточнил, что военкомат уже получил образцы бланков справки и мужчинам, которые подлежат призыву на военную службу, во избежании сложностей при выезде за границу, лучше получить данный документ.

Пока эта норма не введена законодательно, но распоряжение о предоставлении справок военкоматы уже получили.