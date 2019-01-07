ООС: боевики совершили 5 обстрелов позиций украинских военных

По данным разведки, 6 января один оккупант погиб, один получил ранения.

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Читайте такжеШтаб ООС рассказал о ситуации на Донбассе накануне Рождества

Согласно сообщению, опорные пункты наших войск были обстреляны противником из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении, населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка - на Донецком направлении и вблизи поселка Гнутово на Мариупольском направлении.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 6 января один оккупант погиб, еще один получил ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, представители российских вооруженных формирований намеренно замедляют пропуск граждан через линию разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), приводя к скоплению людей и транспорта на временно оккупированной территории Украины.