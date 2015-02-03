Единственная дорога из Дебальцево находится под постоянным обстрелом - Amnesty International

Об этом заявила Amnesty International, сообщает ТСН.

”Ситуация в Дебальцево катастрофическая”, - сказала Джоан Маринер, старший советник Amnesty International из кризисного реагирования, которая только что вернулась из города и сейчас находится в Славянске.

Дебальцево является стратегическим железнодорожным узлом и форпостом украинских сил. Оно было под постоянным обстрелом со стороны пророссийских сепаратистов, которые пытаются взять под контроль город в последние дни.

Результаты полевых исследований Amnesty International указывают на то, что некоторые из этих атак были неизбирательными. Населения в 25 тысяч человек сократилось до семи тысяч. Украинские силы утверждают, что эвакуировали более двух тысяч человек с 28 января. Единственная дорога из города в настоящее время находится под постоянным обстрелом, что делает побег остальных мирных жителей еще более опасной.

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”Украинская власть должна принять все возможные меры для защиты гражданского населения из всех пострадавших городов и поселков, в том числе путем оказания помощи в эвакуации тех, кто намерен бежать, и транспортировки их в более безопасные районы. Пророссийские сепаратисты должны позволить гражданским лицам покинуть территории и должны прекратить все невыборочные обстрелы”, - сказала Джоан Маринер.

По оценкам ООН во время конфликта в восточной Украине, с момента его начала в апреле 2014 года, погибло свыше 5100 мирных жителей и более чем 900 тысяч были вынуждены выехать с территории. С момента подписания шаткой договоренности о прекращении огня 5 месяцев назад, последние боевые действия на Востоке интенсивно отражают усиление насилия.