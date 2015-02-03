Минобороны закупило 30 тыс. бронежилетов на 154 млн грн

Об этом ообщается на сайте «Государственные закупки Украины». Согласно опубликованной информации, бронежилеты 4-го класса защиты «Корсар-МЗс-1-4» (или эквивалент) Минобороны закупило у научно-производственного предприятия «Темп-3000».

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Средняя цена одного бронежилета, согласно контракту, составляет 5,145 тыс. грн.

В сообщении указано, что крайний срок поставки бронежилетов предприятием «Темп-3000» - 31 марта 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Минобороны приобрело у предприятия "Темп-3000" для украинской армии около 40 тыс. бронежилетов на общую сумму более 200 млн грн.

Справка УНИАН. Бронежилет «Корсар-МЗс» имеет повышенную эргономичность и удобство в эксплуатации. Интервалами на жилет нашита система «molli», позволяющая разместить на поверхности чехла больше 15 различных карманов. Бронежилет состоит из отдельных частей грудной и спинной защиты, боковой защиты, а также защиты плеч и шеи.