С боевиками удалось договориться о гуманитарных коридорах в районе Дебальцево и Углегорска

Об этом сообщил руководитель координационной группы по прекращению огня Петр Каноник, сообщает Украинская правда.

"Договорились о гуманитарном коридоре из Углегорска с 9:00 до 17:00. Оттуда вывозят мирных жителей. Гуманитарный коридор из Дебальцево с 14:00 до 17:00 часов", - сказал он.

"Мы официально подавали заявку на прекращение огня на Дебальцевском плацдарме и готовы для проведения эвакуации мирного населения из населенных пунктов: Дебальцево, Углегорск, Светлодарск, Мироновское обеспечить режим тишины с 10 до 17 по киевскому времени", - сообщил Каноник.

Читайте такжеБоевики безуспешно пытаются окружить силы АТО, Дебальцево остается под контролем украинской армии

"А они весь плацдарм не приняли, а только назвали конкретные районы: Дебальцево и Углегорск для их стороны. Светлодарск они не включили, несмотря на то, что трасса проходит через него. Мы хотели воспользоваться моментом и вывезти людей из Никишиного и других сел рядом с Дебальцево", - добавил он.

Отвечая на вопрос, придерживаются ли сейчас в тех районах режима "прекращения огня", он сказал: "пока что в те районы не стреляют".

Каноник также сообщил, что во вторник боевики позволят силам АТО забрать из Углегорска наших погибших.

Ранее УНИАН сообщал, что в штабе АТО опровергли предположение о котле вокруг Дебальцево.