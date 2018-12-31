С начала суток боевики трижды нарушили режим тишины

Двое украинских бойцов получили ранения.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты трижды нарушали режим тишины, двое украинских военных получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«По состоянию на 11 часов утра 31 декабря зафиксировано три случая, когда российско-оккупационные войска нарушали режим перемирия, в том числе, фиксировался огонь минометов. Все факты нарушения перемирия фиксировались на Луганском направлении», - сказал Мотузяник.

Он добавил, что в половине первого ночи противник обстрелял из автоматических гранатометов защитников населенного пункта Крымское и через полчаса обстрел поселка повторился уже с применением минометов калибра 82 мм. Боевики выпустили 8 мин в сторону украинских военных.

Впоследствии они открыли огонь из 120 мм минометов по военным в районе Новотошковское.

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины отвечали противнику огнем из штатного вооружения без применения запрещенных калибров. С начала этих суток двое наших защитников получили ранения. Состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное. Им оказывается неотложная медицинская помощь. В то же время, как сообщает наша разведка, сегодня противник также понес потери: в течение текущих суток двое оккупантов были ликвидированы, еще трое ранены», - сказал Мотузяник.

«По состоянию на настоящее время ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими подразделениями», - подчеркнул он.