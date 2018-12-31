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Журналисты показали разрушенную часть Донецка (фото)

14:40, 31 декабря 2018
Война
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Автовокзал "Западный": слева – до войны, справа – 28 декабря 2018 года / фото Радио Свобода

Журналист накануне Нового года проехал по донецкому маршруту, проходящему через одну из самых пострадавших частей оккупированного города. 

Донецкий железнодорожный вокзал, хоть и не превратился в руины, но стал не таким оживленным, как раньше, передает Радио Донбасс.Реалии. Сейчас поезда оттуда в основном отправляются только в Луганск.

Донецкий ж/д вокзал / Радио Донбасс.Реалии
Основной вокзал и пригородный / Радио Донбасс.Реалии

В оккупированном Донецке, рассказывает журналист, снова запустили городской рейс №7 с железнодорожного вокзала (Куйбышевский район). Однако теперь он ходит не до улицы Софийской, как было в мирное время, а лишь до городской больницы №19 (ул. Туманяна). 

На конечной остановке маршрута совсем рядом друг с другом находятся сразу три детских сада. А в некоторых домах по-прежнему есть окна, забитые фанерой, – отголоски обстрелов и попаданий снарядов в 2014-15 годов.

Радио Донбасс.Реалии
Радио Донбасс.Реалии

А в здании, где раньше были аптека и продукты, поврежденные двери и вовсе заложили кирпичом.

"Кстати, стоит добавить, что рядом с нынешней конечной 7-го маршрута виднеется бывший автовокзал "Западный", а точнее то, что от него осталось…", - отметил журналист и показал фото.

"Западный" сегодня / Радио Донбасс.Реалии
"Западный" до войны / фото Денис Казанский

Ранее в сети опубликовали фото городских елок и предновогодних мероприятий, которые проходят в оккупированном Крыму.

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Теги: #Донбасс#Донецк#война#фоторепортаж#фото