Журналисты показали разрушенную часть Донецка (фото)

Корреспондент Радио Донбасс.Реалии прошелся по разрушенной части Донецка.

Журналист накануне Нового года проехал по донецкому маршруту, проходящему через одну из самых пострадавших частей оккупированного города.

Донецкий железнодорожный вокзал, хоть и не превратился в руины, но стал не таким оживленным, как раньше, передает Радио Донбасс.Реалии. Сейчас поезда оттуда в основном отправляются только в Луганск.

В оккупированном Донецке, рассказывает журналист, снова запустили городской рейс №7 с железнодорожного вокзала (Куйбышевский район). Однако теперь он ходит не до улицы Софийской, как было в мирное время, а лишь до городской больницы №19 (ул. Туманяна).

На конечной остановке маршрута совсем рядом друг с другом находятся сразу три детских сада. А в некоторых домах по-прежнему есть окна, забитые фанерой, – отголоски обстрелов и попаданий снарядов в 2014-15 годов.

А в здании, где раньше были аптека и продукты, поврежденные двери и вовсе заложили кирпичом.

"Кстати, стоит добавить, что рядом с нынешней конечной 7-го маршрута виднеется бывший автовокзал "Западный", а точнее то, что от него осталось…", - отметил журналист и показал фото.

Ранее в сети опубликовали фото городских елок и предновогодних мероприятий, которые проходят в оккупированном Крыму.