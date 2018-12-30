С начала суток боевики не нарушали режим тишины - Минобороны

За последние сутки количество обстрелов со стороны боевиков, по сравнению с предыдущими сутками, уменьшилось почти вдвое.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты не нарушали режим тишины.

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Как сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, за последние сутки количество обстрелов со стороны противника, по сравнению с предыдущими сутками, уменьшилось почти вдвое - до шести раз.

Он отметил, что оккупанты не применяли вооружение запрещенных Минскими договоренностями калибров.

В то же время, по данным Минобороны, за прошедшие сутки и по состоянию на сегодня, 30 декабря, на Луганском направлении в час ночи оккупанты устроили 10-минутный провокационный обстрел из ручных противотанковых гранатометов позиций подразделений Объединенных сил возле населенного пункта Зализное.

«Значительно активнее вчера враг был на Донецком направлении, где открывал огонь 5 раз. В частности, после трех часов ночи противник 20 минут обстреливал из стрелкового оружия наших военнослужащих, выполняющих боевые задачи возле Опытного. Еще раз в этом районе оккупанты устроили обстрел вечером, используя пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие», - сообщил спикер Минобороны.

По его словам, недалеко от Гнутово днем российско-оккупационные войска применили станковый противотанковый гранатомет, ведя огонь со стороны оккупированного населенного пункта Заиченко.

Кроме того, два вражеских обстрела с использованием автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия произведены после 19.00 в районах Новомихайловки и Водяного.

По словам Прауты, украинские военнослужащие трижды открывали ответный огонь из дежурных огневых средств на участках, где боевики применяли оружие наиболее интенсивно.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.