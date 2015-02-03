Советник Авакова: Морги и больницы на Донбассе переполнены телами русских военных

Об этом сегодня в эфире “5 Канала” сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Еспресо.TV.

"Морги и больницы на территории, подконтрольной боевикам, переполнены сотнями трупов российских военнослужащих и наемников", - рассказал представитель МВД.

"При наступлении боевиков на Углегорск зафиксирован беспрецедентный факт, когда военнослужащие ВВ МВД Российской Федерации имени Дзержинского были вынуждены создавать заградотряд, чтобы насильно гнать разбитых ульяновских десантников на передовую, когда те убегали”, - заявил Шкиряк.

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Он рассказал, что сейчас в Углегорске продолжаются позиционные противостояния, но при этом украинская артиллерия осуществляет огневой контроль входа и выхода из города.

Советник Авакова также сообщил, что сегодня впервые за последние дни уменьшены обстрелы Дебальцево.