«Личный враг Путина» Иса Мунаев: Чеченцы и украинцы никогда не были и не будут под царем

Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева был создан еще в марте 2014 года. Командующим батальона был назначен бригадный генерал вооруженных сил ЧРИ Иса Мунаев, который принимал участие в двух чеченский войнах. Сейчас «иностранцы» проходят подготовку в одном из украинских тренировочных лагерей для новобранцев. УНИАН побывал у них в гостях.

…Осенняя погода радует теплом и безоблачным ясным небом. Мы едем в лагерь батальона имени Джохара Дудаева. Волонтеры везут военным долгожданный груз – спальные мешки, карематы, медикаменты, продукты… Нас ждут: «Ужин будет готов к восьми!».

На въезде на полигон густой дым – горят снаряды после дневных учений. А до зоны АТО отсюда – пара часов езды.

Ночь накрывает поле звездным куполом. Машина заезжает в расположение солдат. На каждой палатке – украинский флаг. Шаг на землю и ты понимаешь, что уезжать отсюда будет трудно: «Ребята, четыре человека, разгружаем! Колесо проколото… Сейчас поменяем! Проходите к костру, принести вам куртку?»

Здесь – и украинцы, и чеченцы. У костра меня встречает с чаем фельдшер Ольга. В батальоне она вместе с мужем уже месяц. «К полевой жизни мне не привыкать, – улыбается. – Вот сейчас медпункт обустраиваем, спасибо волонтерам, передали нужные медикаменты».

«Проходите к столу, давайте вместе поужинаем», - зовет комбат.

Иса Мунаев – бригадный генерал Вооруженных сил республики Ичкерия. ФСБ России считают его террористом, сам себя он называет «личный враг Путина». Военная выправка, форма, ясный серо-зеленоватый взгляд, первая группа крови, резус положительный.

- Суп со вкусом костра. Очень вкусно! Как сказать по-чеченски «спасибо»?

- Баркал.

- А «здравствуйте»?

- Мы говорим «приходи свободным» - «марш уохил». Приходи свободным, будь свободным, уходи свободным…

- А вы свободны?

- Чеченцы никогда не были и не будут рабами. И украинцы, и чеченцы не признают царя. В батальоне многие чеченцы – эмигранты из Чечни в Европу. Все прекрасно владеют иностранными языками – английским, немецким, французским. Я сам говорю на датском, поскольку пять лет жил в Дании. Но я бросил все, они все (показывает на бойцов, - УНИАН) приехали сюда защитить Украину от врага – кремлевской России. Многие звонили мне и говорили «Иса, надо ехать, помогать». Потому что и чеченцы, и украинцы никогда не были и не будут под царем… Чеченцы, которые воюют на стороне боевиков – это кадыровцы. Есть чеченцы, а есть чеченоговорящие, то есть, пришлые. Настоящий чеченец никогда не будет подчиняться тому, кто убил твоего отца…

Здесь, в Украине, Россия действует так же, как и в Чечне – информационная блокада, провокации и жесткие зачистки. Украинцы не воевали (имеется в виду, ранее, - УНИАН), а мы знаем, какое это зло – путинская Россия. Поэтому мы хотим помочь вам, научить. Я сам на войне с самого малого, в 17 лет я уже был в Кандагаре. Несколько раз был тяжело ранен, контужен… Нам намного легче предсказать действия России! Мы вне политики, мы здесь для того, чтобы победить врага. Да, будет трудно, будут потери. Но мы готовы идти на передовую с оружием, чтобы ваши ребята не погибали, и террористы не продвигались дальше на запад. Мы уже были на нескольких заданиях в зоне АТО.

- В какой момент вы поняли, что нужно ехать в Украину?

- Когда увидел, что эти сволочи стреляют в людей с деревянными щитами на Майдане. Я жил в Европе, у меня было все. Но это – золотая клетка. Приехал сюда, почувствовал себя как на родине. Разве что гор не хватает (смеется)… Горы придают силу.

Мы берем кружки с чаем, пересаживаемся к костру. Охранники незаметно перемещаются за нами. Один из них, дагестанец, свободно говорит по-турецки. Второй – украинец Тарас из Кривого Рога. В 24 года быть в батальоне Исы Мунаева для него и гордость, и опыт.

Иса продолжает:

- Вы знаете, я восхищаюсь волонтерами. Они тратят время, силы и средства, чтобы привезти солдатам необходимые вещи. А если бы у солдата не было куска хлеба, он не смог бы воевать. В Чечне во время войны, порой, несколько человек погибало, доставляя припасы. А здесь, в Украине, есть столько героических людей, которые так помогают солдатам!

Это важно, ведь, если не остановить врага сейчас, он пойдет дальше, возможно в Польшу, Литву и еще дальше…

Многие однополчане Исы не исключают и новую войну в самой Ичкерии: «Россия обманывает весь мир, саму себя и российский народ, который тоже страдает от этого зла. Там ведь много умных людей, которые понимают, что российская пропаганда обманывает и разжигает вражду. Победив Кремль, мы спасем и россиян».

Утро в расположении начинается рано. Бархатный от копоти чайник кипит на огне. Иса уступает место у костра:

- Садитесь, выпейте чаю. С медом хорошо. Заряжает энергией на весь день, даже если не спал всю ночь.

- Вы не спали? Почему?

- Менял караул каждые 40 минут. Вы – гости. Если бы с вами что-то случилось, я бы себе этого не простил.

- Но ведь здесь все спокойно.

- Опасность приходит именно тогда, когда ждешь ее меньше всего. Готовым к бою нужно быть всегда.

- Победим?

- Победим. Освободим и Крым, и Чечню. Иншаллах! Слава Україні!