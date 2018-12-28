В ОБСЕ призвали все стороны соблюдать перемирие на Донбассе

В ОБСЕ подчеркнули, что гражданские жители Донбасса желают мира. Возобновление обязательств вступит в силу 29 декабря.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан приветствовали обновление сторонами обязательств по соблюдению режима прекращения огня по случаю новогодних и рождественских праздников и призвали соблюдать эти обязательства.

Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

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В частности, посол Сайдик заявил, что возобновление обязательств, которое вступит в силу в 00:01 (по восточноевропейским времени) 29 декабря, требует принятия сторонами конкретных мер. «Для содержательного, устойчивого и длительного прекращения огня нужно, чтобы были отданы приказы прекратить огонь, поддерживалась дисциплина, а также обеспечивался надежный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей Украине, как это предусмотрено мандатом миссии. Обещания, данные людям на востоке Украины, должны выполняться», - подчеркнул Сайдик.

В свою очередь, посол Апакан отметил, что возобновление обязательств по соблюдению режима прекращения огня четко призвано минимизировать угрозы для гражданского населения. «Это время - время надежды и исцеления; время, когда семьи собираются, когда люди по-новому осознают и ценят дар жизни. Они хотят и заслуживают мира», - заявил Апакан.