Планы боевиков провести "мобилизацию" свидетельствуют об исчерпании ресурса живой силы - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Он сказал, что главарь боевиков ДНР Александр Захарченко объявил всеобщую мобилизацию на подконтрольной боевикам территории.

Читайте такжеБоевики «ДНР» анонсировали старт всеобщей мобилизации через 10 дней"Мы еще будем эту информацию проверять, но это уже свидетельствует о том, что у боевиков заканчивается живая сила, и они так и не смогли выполнить свою задачу, чтобы за последние дни взять город Дебальцево, которое является стратегическим железнодорожным пунктом и наши военные его успешно удерживают", - подчеркнул Лысенко.