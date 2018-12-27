С начала ООС на Донбассе взяты под контроль четыре населенных пункта - пресс-центр

С момента переформатирования АТО в ООС подразделения украинских войск освободили от оккупантов четыре населенных пункта: поселок Золотое-4 (хутор Вольный) в Луганской области и поселки Пивденное, Шумы и Рассадки в Донецкой области.

Начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев подтвердил взятие под контроль подразделениями Вооруженных сил Украины почти всей так называемой «серой зоны» на Донбассе, отметив, что с начала проведения Операции Объединенных сил были освобождены четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

На вопрос, соответствует ли действительности информация, распространенная советником президента Украины Юрием Бирюковым, о том, что ВСУ взяли под контроль почти всю «серую зону» на Донбассе, Саранцев ответил: «Да, это правда, но хотел бы отметить, что такого понятия как «серая зона» вообще не существует, есть линия столкновения, и мы, продвигаясь вдоль этой линии соприкосновения, улучшаем свое тактическое положение».

«Во многих местах мы действительно улучшили свое положение, закрепились в районе определенных населенных пунктов, создав зону безопасности, чтобы обезопасить жизнь как военнослужащих, так и гражданского населения», - добавил он.

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Саранцев отметил, что за время с 1 мая, с начала переформатирования АТО в Операцию Объединенных сил, подразделения украинских войск освободили от оккупантов четыре населенных пункта: поселок Золотое-4 (хутор Вольный) в Луганской области и поселки Пивденное, Шумы и Рассадки в Донецкой области.

«Это основные населенные пункты, которые я вам сейчас могу назвать», - добавил он.

По словам представителя Объединенных сил, украинские подразделения действуют строго в рамках Минских договоренностей, улучшают свои позиции и защищают гражданское население.

«Когда мы закрепляемся у какого-либо населенного пункта... Эти деревни в любом случае и так принадлежат Украине. Мы обеспечиваем там более надежный контроль, обеспечиваем там деятельность государственных институтов: там работают уже судебная, финансовая системы, люди уже могут получить какие-то социальные услуги», - пояснил он.

Как известно, 26 декабря советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что ВСУ взяли под контроль и освободили от пророссийских боевиков почти всю «серую зону» на Донбассе.