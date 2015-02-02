ВСУ: в Мариуполе раздаются взрывы из-за утилизации боеприпасов, поводов для беспокойства нет

13:42, 02 февраля 2015
Война
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Только что жители разных районов Мариуполя слышали мощный взрыв. 

В армии объяснили взрывы утилизацией боеприпасов / Фото УНИАН

Об этом пишет местное издание 0629 со ссылкой на жителей города.

Как пояснил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый, этот звук никак не связана с обстрелами - на полигоне вблизи Мариуполя военные утилизируют неразорвавшиеся снаряды.

Читайте такжеБоевики продолжают наступление на Мариуполь – «Азов»"Это утилизация боеприпасов, повода для беспокойства у жителей нет", - заявил Чалый.

Чалый не уточнил, сколько именно снарядов будет обезврежено -  взрывы могут повториться. 

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