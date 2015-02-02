ВСУ: в Мариуполе раздаются взрывы из-за утилизации боеприпасов, поводов для беспокойства нет
13:42, 02 февраля 2015Война
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Только что жители разных районов Мариуполя слышали мощный взрыв.
В армии объяснили взрывы утилизацией боеприпасов / Фото УНИАН
Об этом пишет местное издание 0629 со ссылкой на жителей города.
Как пояснил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Чалый, этот звук никак не связана с обстрелами - на полигоне вблизи Мариуполя военные утилизируют неразорвавшиеся снаряды.
Читайте такжеБоевики продолжают наступление на Мариуполь – «Азов»"Это утилизация боеприпасов, повода для беспокойства у жителей нет", - заявил Чалый.
Чалый не уточнил, сколько именно снарядов будет обезврежено - взрывы могут повториться.
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