Половина украинцев считают, что с помощью военного положения Порошенко хотел отсрочить выборы - опрос

65,5% опрошенных считают, что введение военного положения может привести к притеснениям свободы слова: закрытию СМИ, запрету митингов и акций протеста.

Более половины украинцев считают, что решение о введении военного положения в 10 областях Украины было продиктовано желанием президента Петра Порошенко отсрочить дату президентских выборов.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований.

Так, по данным исследования, 64,9% опрошенных не поддерживают введение военного положения. Отвечая на соответствующий вопрос, 40,5% респондентов выбрали вариант «не поддерживаю», и еще 24,5% - выбрали вариант «Скорее не поддерживаю».

При этом, 56,6% опрошенных считают, что решение Порошенко о введении военного положения было вызвано его желанием отсрочить дату президентских выборов. Лишь 22,2% считают, что президент заботился о безопасности страны.

65,5% респондентов полагают, что введение военного положения может привести к притеснениям свободы слова: закрытию СМИ, запрету митингов и акций протеста.

В то же время, 59,6% опрошенных считают, что введение военного положения может способствовать повышению боеспособности украинских Вооруженных Сил. 44,8% респондентов ожидают, что военное положение будет способствовать борьбе с агрессией России.

Опрос проводился с 1 по 10 декабря методом личного формализованного интервью. Опрошено 2198 респондентов. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону.

Напомним, по результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", решение о введении военного положения на 30 дней в отдельных областях Украины поддерживает лишь треть опрошенных, не поддерживает - почти 60%. Почти две трети опрошенных допускают, что президент Петр Порошенко хотел ввести военное положение в Украине на 60 дней с целью переноса президентских выборов.