Министр обороны Польши не исключает возможности открытой войны между Украиной и Россией в случае провала переговоров
В правительстве крупнейшего непосредственного западного соседа Украины, Польши, не исключают возможности открытой войны между Украиной и Россией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Варшаве сказал вице-председатель польского правительства и министр обороны Томаш Сємоняк.
"Четко видно, что есть все меньше перспектив на мирное разрешение украинского кризиса", - сказал он.
Министр назвал несомненным желание России заблокировать европейскую интеграцию Украины и в связи с этим, по его мнению, "нас ждут очень трудные месяцы и годы".
Семоняк обратил внимание на невыполнение достигнутых еще в сентябре прошлого года Минских договоренностей, направленных на мирное решение конфликта.
"Видно, что Минские договоренности не выполняются, что они не дают гарантий прогресса. Они были достигнуты в сентябре, сейчас у нас конец января и видно, что они не предотвратили ни жертвам, ни не помогли прекратить бои, особенно, в последние дни", - сказал он.
Читайте такжеВР признала Россию страной-агрессоромСемоняк отметил, что также не удалось провести встречу на высшем уровне в "нормандском формате" в Астане, которое планировалось на январь, и потерпели неудачу реанимирование так называемого "женевского формата" при участии США.
"Кроме интенсивных телефонных разговоров и встреч, нет четко определенной платформы для разговоров со сторонами этого конфликта, а это нехорошо. Ибо если говорится, то не должно быть боев, а если не говорится, то все варианты возможны", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он возможной открытую войну Украины и России.
"Относительно намерений России добрых ожиданий не может быть", - добавил польский министр.