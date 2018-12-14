Умер известный разведчик Украинской добровольческой армии, прошедший адские точки на Донбассе (фото)

Похороны состоятся в городе Самбор Львовской области.

После длительного лечения умер Юркив Виктор Иванович – разведчик Украинской добровольческой армии, родом из города Самбор Львовской области.

Боец был тяжелоранен под Саур-Могилой в августе 2014 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ветеран-доброволец Яна Зинкевич.

Читайте такжеНа Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца Объединенных сил

"Это - прекрасный человек, преданный боец, отец четверых детей, дедушка прекрасных внуков. За эти годы с первого дня войны он прошел: освобождение Карловки, Песок, освобождение Авдеевки, освобождение Красногоровки, Саур-Могилы, Старогнатовки, шахты Бутовка", – говорится в сообщении.

По словам Зинкевич, прощание состоится в Днепре в 12.30-13.00 14 декабря.

Похороны пройдут в городе Самбор Львовской области в эти выходные, дата и время уточняются.

Как сообщалось, 13 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных.