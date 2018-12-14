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На Донбассе погибли два украинских военных - ВСУ

00:33, 14 декабря 2018
Война
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Один военный в результате обстрела со стороны противника / фото УНИАН

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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Оба военных погибли на линии соприкосновения во время выполнения боевого задания, оба военных принадлежали к одной отдельной десантно-штурмовой бригады.

Один военный в результате обстрела со стороны противника, второй – в результате сердечного приступа.

"Командование и личный состав Десантно-штурмовых войск выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших десантников", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в течение суток на Донбассе российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный.

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Теги: #Донбасс#война#ВСУ