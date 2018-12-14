На Донбассе погибли два украинских военных - ВСУ
В четверг, 13 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
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Оба военных погибли на линии соприкосновения во время выполнения боевого задания, оба военных принадлежали к одной отдельной десантно-штурмовой бригады.
Один военный в результате обстрела со стороны противника, второй – в результате сердечного приступа.
"Командование и личный состав Десантно-штурмовых войск выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших десантников", – говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН ранее, в течение суток на Донбассе российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный.