В сети показали фото уничтоженного на Донбассе боевика по кличке "Борода"

10:04, 14 декабря 2018
Война
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Боевик был родом из Луганска / Фейсбук Анатолий Штефан

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Боевик был родом из города Луганска, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.

"200-я бригада 12.12.2018 г., пополнилась очередным бойцом,  Булгаков Павел "Борода", Луганск-Калуга. Обстоятельства требуют уточнения", - написал офицер.

Как сообщал УНИАН, вчера боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских десантника.

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Теги: #Донбасс#боевики