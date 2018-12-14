В сети показали фото уничтоженного на Донбассе боевика по кличке "Борода"
10:04, 14 декабря 2018Война
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Обстоятельства гибели боевика не уточняются.
Боевик был родом из Луганска / Фейсбук Анатолий Штефан
В среду, 12 декабря, на Донбассе ликвидировали боевика "ЛНР" Павла Булгакова по кличке "Борода".
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Боевик был родом из города Луганска, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.
"200-я бригада 12.12.2018 г., пополнилась очередным бойцом, Булгаков Павел "Борода", Луганск-Калуга. Обстоятельства требуют уточнения", - написал офицер.
Как сообщал УНИАН, вчера боевики 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ, погибли два украинских десантника.
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