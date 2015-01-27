В Луганской области двое военнослужащих ранены из-за обстрела боевиков

Как сообщила на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 26 января в ходе боевого столкновения с боевиками возле с. Ореховое Попаснянского района огнестрельные ранения получили военнослужащие ВСУ 1971 и 1983 годов рождения.

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Также сказано, что 26 января боевики семь раз открывали минометный и артиллерийский огонь по блокпостам ВСУ и территории, подконтрольной Украине.