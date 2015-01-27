В Луганской области двое военнослужащих ранены из-за обстрела боевиков
13:06, 27 января 2015Война
351 0
Двое военнослужащих Вооруженных сил были ранены из-за обстрелов боевиками территории Луганской области в понедельник, 26 января.
В Луганской области двое военнослужащих ранены \ Фото УНИАН
Как сообщила на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области Татьяна Погукай, 26 января в ходе боевого столкновения с боевиками возле с. Ореховое Попаснянского района огнестрельные ранения получили военнослужащие ВСУ 1971 и 1983 годов рождения.
Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 29 - ранены
Также сказано, что 26 января боевики семь раз открывали минометный и артиллерийский огонь по блокпостам ВСУ и территории, подконтрольной Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter