На Донбассе задержали бывшего боевика банды «Бэтмен» (видео)

В 2014 году злоумышленник принимал участие в штурме здания Управления СБУ в Луганской области.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали во время спецоперации активного участника массовых беспорядков в Луганске весной 2014 года, который в дальнейшем воевал против Украины в составе российских террористических подразделений.

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Как сообщается на сайте СБУ, сотрудники СБ установили, что житель Луганска примкнул к пророссийским движениям «Антимайдан» и «Армия Юго-Востока» фактически с момента их создания. 6 апреля 2014 года он принимал активное участие в штурме, захвате и удержании административного здания УСБУ в Луганской области.

Отмечается, что в дальнейшем он принимал участие в боевых действиях против украинских военных в составе незаконных вооруженных формирований, в частности «казачьих» НВФ и в банде «Бэтмен», куда попал благодаря своим связям с ФСБ РФ.

В апреле 2015 года злоумышленник покинул боевиков из-за конфликта с главарями бандформирований и длительное время проживал во временно оккупированном Луганске, перебиваясь случайными заработками.

Более четырех лет он находился в розыске по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 262, ч.1 ст. 341 Уголовного кодекса Украины. Оперативники СБУ задержали бывшего боевика на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленник, как утверждается, дает правоохранителям показания в отношении других лиц, причастных к захвату здания Луганского Управления СБУ и его арсенала, формирования оккупационной администрации РФ и российско-сепаратистских вооруженных формирований, а также своих контактов с представителями спецслужб страны-агрессора.