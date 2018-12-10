Представители «армейского корпуса» «ДНР» отправились на новую военную базу РФ, где размещены сотни танков - Тука

По мнению заместителя главы МинВОТ, уровень напряженности растет.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что представители 2-го «армейского корпуса» «ДНР» отправились на военную базу РФ, где размещены сотни танков.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Комментируя спутниковые снимки, на которых зафиксированы сотни танков РФ на новой военной базе в 18 километрах от границы с Украиной, он отметил, что «это означает только то, что военное положение было введено не на пустом месте, а обоснованно. Кроме танков, там еще размещены десятки систем залпового огня «Град», очень большое количество боеприпасов и горючего».

По его словам, «представители 2-го так называемого «армейского корпуса» «ДНР» отправились туда для проведения определенных действий с этой техникой, учений, приведения ее в порядок». Таким образом, можно сделать вывод, что уровень напряженности растет».

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«Будет ли эта техника задействована - поживем, увидим. Готовиться надо. Такие подготовительные действия сейчас происходят, в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей», - добавил он.

Как известно, ранее издание Defence Blog опубликовало спутниковые снимки, на которых были зафиксированы сотни российских танков на новой военной базе в окрестностях города Каменск-Шахтинский в Ростовской области в 18 километрах от границы с Украиной.

Издание отмечает, что снимки показывают сотни боевых танков Т-64 и Т-62М, а также около тысячи военных грузовиков и артиллерийских систем.

На Google maps можно увидеть соответствующие снимки, маркированные 2018 годом.

Напомним, начальник Генштаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко 5 декабря в интервью Reuters продемонстрировал серию спутниковых снимков в качестве доказательства размещения российских танков типа Т-62М на расстоянии 18 километров от украинской границы.

По словам Муженко, за две недели, с середины сентября до 1 октября, их количество увеличилась более чем вдвое: с 93 до 250 машин.