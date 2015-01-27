Российский депутат соврал об обстреле Мариуполя от имени ОБСЕ

Его высказывания процитировал российский сайт НТВ.

"Обстрел в Мариуполе – это очередная провокация украинских силовиков с целью обвинить во всем ополченцев и окончательно сорвать Минские договоренности. ОБСЕ установила, что снаряды летели со стороны украинских позиций, однако эти данные предпочитают не замечать, переворачивая все с ног на голову, и снова во всем видят руку Москвы", - сказал он.

Читайте такжеСилы АТО уничтожили часть "Градов", из которых боевики обстреляли МариупольОднако в отчете ОБСЕ утверждается прямо противоположное - что ракеты "Градов" и "Ураганов" прилетели со стороны территорий, контролируемых боевиками.

"Согласно анализу следов удара, ракеты "Града" прилетели с северо-восточного направления, района Октября (19 км на северо-восток от Олимпийской), а ракеты "Урагана" - с восточного направления, района Зайченко (15 км на восток от Олимпийской), обоих подконтрольных "Донецкой народной республике" ("ДНР")", - говорится в отчете.