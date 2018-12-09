Ветеран ЦРУ назвал главную цель Путина в Украине

Джек Девайн считает, что президент России хочет установить контроль над странами-соседями.

Главная цель главы Кремля Владимира Путина - отвоевать большую роль на мировой арене, и такая политика угрожает Украине.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление ветерана ЦРУ Джека Девайна, которого называют "главным шпионом Америки".

По его мнению, Путин пытается вернуть влияние России, сопоставимое с СССР.

"Советский Союз был большей страной с более сильной армией и экономикой. Россия не такой крупный игрок, но у нее есть ядерное оружие. Основная цель Путина - попытаться отвоевать большую роль на мировой сцене и именно это угрожает Украине. Чтобы вернуть влияние сопоставимое с тем, которое было у СССР, Москве нужен контроль над странами-соседями", - пояснил Девайн, который проработал в американском разведывательном управлении более 30 лет.

Он также отметил, что такая политика российского президента - не дальновидная, к тому же не соответствует реалиям. "Я считаю, что Путин - очень эффективный тактик, но значительно более слабый стратег. У него старая и краткосрочная стратегия, которая рассчитана на внутреннего потребителя. Он не приобретает союзников, а получает больше врагов. Вашингтон меняется, становится более реалистичным в своих оценках России", - пояснил эксперт.

Джек Девайн - ветеран ЦРУ, проработавший в управлении с 1967 по 1999-й годы. Он принимал участие в масштабных операциях американской разведки, в частности, военном перевороте в Чили в 1973 году, а также задержанием наркобарона Пабло Эскобара в 1993 году.

Сейчас Девайн работает в частном секторе, а в Киев приехал презентовать свою книгу "Удачная охота. История главного шпиона Америки".