Бывший советник Путина объяснил, зачем Кремлю нужны "ЛНР" и "ДНР"

Псевдореспублики "ЛНР" и "ДНР" нужны Москве в качестве разменной монеты.

Известный российский экономист и экс-советник президента Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов рассказал, для чего России нужна война на Донбассе и группировки "Л/ДНР".

В целом, он считает, что группировки "Л/ДНР" станут фигурой для размена и торгов со стороны Кремля, передает "Главред".

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"Следует использовать корректные термины: "ДНР" и "ЛНР" нужны не России – они нужны Путину. Но Путин – это не Россия. Путину "ДНР" и "ЛНР" действительно нужны. Они нужны ему для двух целей. Во-первых, они используются в качестве своеобразных "отверток", какие можно было бы постоянно втыкать в бок Украине для дестабилизации ситуации в стране. Во-вторых, Путин надеется, что рано или поздно в Украине окажется власть, которая будет готова пойти на размен Крыма на "ДНР" и "ЛНР". Иными словами, он надеется, что смогут найтись какие-то будущие украинские власти, которые смогут признать Крым частью России, а за это признание получат "ДНР"и "ЛНР"", − заявил он.

"Поэтому "ДНР" и "ЛНР" придерживаются в качестве "разменной монеты" для будущего возможного "урегулирования отношений" между Россией и Украиной", − подытожил он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент России Путин в очередной раз обвинил украинскую власть в невыполнении Минских соглашений. По словам Путина, для урегулирования конфликта на Донбассе должна произойти смена власти в Украине.