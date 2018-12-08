На Донбассе в результате боевых действий легкое ранение получил один военный

В течение текущих суток российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе сегодня в результате боевых действий легкое ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

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Как сообщается в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил по состоянию на 18.00, в течение текущих суток российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, противник продолжает применять вооружение, запрещенного Минскими соглашениями.

«Враг открывал прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Чермалык и Невельское, из гранатометов — неподалеку от Гнутово и трижды из стрелкового оружия - возле Тарамчука.

Весь вышеперечисленных арсенал противник применил на подступах к Шумам, а по опорному пункту наших войск вблизи Песков российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм», - отмечается в сводке.

В результате боевых действий легкое ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря на Донбассе российско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один украинский боец погиб.