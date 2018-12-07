Боевые действия на Донбассе: один военный ранен, оккупанты понесли потери

За прошедшие сутки на Донбассе ранен один военный.

6 декабря ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Оккупанты 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск и продолжили применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Приазовье. Здесь противник вел прицельный огонь из ручных и автоматических гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра по опорным пунктам Объединенных сил вблизи Чермалика, Водяного и Лебединского.

"В результате боевых действий один украинский военный получил ранения... По данным разведки, 6 декабря один российский оккупант был уничтожен, еще два захватчика получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 декабря штаб ООС сообщил о "признаках обострения" на Донбассе.