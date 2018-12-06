Россия направила в Крым корабль ЧФ с высокоточным ракетным оружием

Корабль оборудован новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Россия направила в Крым корабль Черноморского флота с высокоточным ракетным оружием.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

«Новый малый ракетный корабль (МРК) Черноморского флота «Орехово-Зуево» выполнил все мероприятия по плану государственных испытаний и начал переход из пункта базирования Новороссийск в пункт постоянной дислокации – Севастополь», - говорится в сообщении.

Приём корабля в состав ВМФ запланирован на декабрь, а церемония пройдет в оккупированном Севастополе.

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Отмечается, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

МРК является седьмым кораблём в модернизированной серии «Буян-М» и вторым, построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.

В российском ведомстве утверждают, что назначением кораблей проекта «Буян-М» якобы является охрана и защита морской экономической зоны государства.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАТО может отправить несколько кораблей в Черное море для поддержки Украины, так как это цель глобальной безопасности.