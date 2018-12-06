"Вы стираете белье в машинке убитой на огороде бабушки": Чичерина выдала очередной фейк о ВСУ

Ярая сторонница террористов "ЛДНР" вновь отличилась фейком об украинцах.

Российская певица-сторонница террористов "ЛДНР" Юлия Чичерина сделала новое скандальное заявление об украинцах.

На своей странице в Facebook поющая для боевиков артистка опубликовала маразматичный пост о том, как бойцы ВСУ якобы вывозили из разрушенных городов Донбасса бытовую технику.

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"Закаленные в котлах заробитчане вывозили стиральные машинки вместе с бельем, холодильники вместе с едой, ворота, вырванные с болтами, оконные рамы, одежду, не брезговали ничем, украинская служба доставки "Новая почта" продала "властям "ДНР" данные паспортов всех мародеров ВСУ", - написала Чичерина.

Невменяемая певица убеждена, что объявленое военное положение в Украине "развязывает руки для ограбления простых жителей".

"Теперь смейтесь над своими героями, возможно, вы стираете белье в машинке убитой на огороде бабушки или погибшего на рабочем месте электрика, смех продлевает жизнь, конечно, но качество жизни напрямую зависит от причин вашего смеха", - добавила скандальная артистка.

Ранее российская певица Юлия Чичерина оскандалилась заявлением о том, что на Донбассе с украинской стороны воюют "негры", которые якобы "приезжают на сафари, пьют кофе и хе*ячат электриков на столбах и старух в огороде".