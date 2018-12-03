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"Негры хе*ячат старух в огороде": Чичерина отличилась полоумным рассказом о войне на Донбассе (видео)

11:31, 03 декабря 2018
Курьёзы
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"Негры пьют кофе и просто хе*ячат электриков на столбах", - Чичерина / фото УНИАН

Российская певица Юлия Чичерина оскандалилсь заявлением о том, что на Донбассе с украинской стороны воюют "негры", которые якобы "приезжают на сафари, пьют кофе и хе*ячат электриков на столбах и старух в огороде".

Об этом она рассказала в интервью одному из российских телеканалов.

«За что они там воюют? За русский мир, за что же еще. Это противостояние России и пиндосов, я так это для себя определила», - отметила Чичерина.

Певица, которая неоднократно посещала Донбасс и получила паспорт так называемой «Луганской народной республики», описала, как, по ее мнению, в украинском регионе ведутся боевые действия.

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«Понятно, что там просто все с ними, и укропы, и норвежцы, — там все понаехали — и французы, и биатлонистки латышские, все там сидят, все, негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют старух в огородах. Ну, просто. У них обмундирование, барахло. Сидят, пьют кофе и просто хе*ячат электриков на столбах… коммунальщиков тоже», - считает певица.

«Ну, короче, подлая, подлая война. Ничего не поделаешь», — подытожила Чичерина.

Напомним, Чичерина несколько раз с начала агрессии России на Донбассе незаконно приезжала в «ЛНР» с концертами. Она также выпустила несколько клипов, посвященных террористам, — «На передовой» и «Рвать».

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года Юлия Чичерина на донецкой сцене впервые представила публике свою новую песню "Моя Спарта", посвященную террористам из батальона "Спарта". Концерт продолжался более двух часов.

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Теги: #Донбасс#Чичерина