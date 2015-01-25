За последние сутки было совершено 8 обстрелов пограничников из «Градов»



Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе, несмотря на постоянные обстрелы из минометов и артиллерии, пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины продолжают выполнять определенные задачи вдоль линии разграничения между силами АТО и боевиками.

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”Так, вчера 4 раза был обстрелян контрольный пункт «Гнутовое» на дорожном направлении «Новоазовск - Красноармейск - Талаковка - Мариуполь». Обстрелу из системы «Град» также подвергся блокпост, расположенный на дорожном направлении «Фащовка - Дебальцево - Артемовск», на котором несут службу пограничники совместно с военнослужащими ВС Украины. Снаряд разорвался за 3 метра от блиндажа. В результате обстрела был поврежден служебный автомобиль и получил ранение украинский военнослужащий”, - отмечается в сообщении.