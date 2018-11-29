На Донбассе боевики прицельно обстреливают военных, двое ранены

Оккупанты 14 раз открывали огонь. При этом, противник четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Вчера, 28 ноября, оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом, противник четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщает штаб ООС. Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Свободного и Гнутово. Опорные пункты наших войск вблизи Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию со 120 мм минометов. В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - добавили в ведомстве.

С начала этих суток противник два раза обстрелял оборонительные укрепления войск. Вблизи Тарамчука и Гнутово оккупанты вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 28 ноября, четверо боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены и еще одного - ранили.

Ранее боевики обстреляли пропускной пункт "Майорское" на Донбассе.