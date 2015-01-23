Штаб АТО: боевики не наступают на Мариуполь, но интенсивно обстреливают его окрестности

Пресс-офицер антитеррористической операции Андрей Лысенко опроверг информацию о начале танкового наступления боевиков на окраины Мариуполя.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

«Боевики ведут интенсивные обстрелы позиций сил в районе окраин Мариуполя, в частности огонь ведется из артиллерии и танков», - отметил он.

Однако, по словам Лысенко, эти обстрелы нельзя назвать началом наступления боевиков, добавив, что на наступление боевики «пока не способны».

Читайте такжеБоевики начали танковое наступление на Мариуполь – депутат

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, координатор батальона патрульной службы милиции специального назначения «Киев-1» ГУ МВД Украины в городе Киеве Евгений Дейдей на своей странице в Facebook написал, что террористы начали танковое наступление на Мариуполь.

«После заявления Захарченко о намерении взять Мариуполь в прилегающих к городу районах террористы начали наступление танками. Не исключаю, что активные атаки сепаров в других секторах АТО - отвлекающий маневр. Сейчас сильно гремит в Талаковке. Держимся!!! Мариуполь - это Украина! Без вариантов!», - написал он.