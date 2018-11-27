В Бердянске и Мариуполе значительно усилили охрану из-за угрозы их захвата Россией
После нападения России на украинские суда в Мариуполе значительно усилили патрулирование акватории. Пограничники только за последние сутки насчитали в Азовском море шесть российских сторожевиков.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сегодня часть украинских кораблей вернулась, чтобы пополнить запасы продовольствия и горючего перед следующим выходом в море.
Также сообщается, что все подразделения ООС приведены в полную боевую готовность. Сегодня на побережье Азовского моря хотели провести военные учения, но из-за сильного тумана их временно отменили. Граница под контролем. Усиленны патрули пограничников.
Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Россией украинских городов - Мариуполя и Бердянска.