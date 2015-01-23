Ежесуточно около 30-40 российских грузовиков завозят на Донбасс боеприпасы - Лысенко

Около 30-40 грузовиков ежесуточно завозят через государственную границу в Украину из России боеприпасы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-офицер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, "командование Вооруженных сил Российской Федерации обеспечивает постоянное поступление в район боевых действий живой силы и военной техники, усиленной средствами противовоздушной обороны, системами связи, разведки и радиоэлектронной борьбы".

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Также он отметил, что "через неконтролируемые участки украинско-российской границы в большом количестве завозятся боеприпасы, приблизительно 30-40 грузовиков ежесуточно".

В этой связи он отметил, что "с этой целью, а также для обеспечения постоянной ротации российских военных, к границе с нашим государством передислоцируются отдельные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, в частности 20-й гвардейской армии Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации со штабом в Нижегородской области".