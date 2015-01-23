Идет проверка данных о применении боевиками химического оружия в Донецком аэропорту – штаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

В частности, он отметил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает на востоке Украины, предоставила свидетельство украинского военнослужащего-«киборга» об использовании пророссийскими боевиками химического оружия в районе Донецкого аэропорта. "По словам военнослужащего, у многих «киборгов» из аэропорта Донецка наблюдались симптомы, подобные тем, что возникают в результате газовых атак. Компетентные органы проводят проверку данного инцидента", - подчеркнул Лысенко.

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При этом он напомнил, что применение химического оружия запрещено конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении от 1993 года, которую подписали 190 стран мира.