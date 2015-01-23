Пленный боевик рассказал, что ехал воевать против американских войск

00:49, 23 января 2015
Война
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Украинские военные задержали боевика, который вместе с другими пытался подъехать к Донецкому аэропорту.

facebook.com/yuri.biriukov

Об этом сообщил советник президента Юрий Бирюков, пишет Украинская правда.

"К ДАП пыталась проехать машина с полутора десятками сепаров. Разведка отработала на раз-два. Полтора десятка трупов, одного оставили в живых", - написал он в Facebook.

По словам Бирюкова, задержанный был с оружием.

Допис by Юрий Бирюков.

Он также опубликовал видео с показаниями боевика, который заверил, что ехал "на работу" на Пески, а перед выездом взял автомат.

На вопрос "Против кого ты ехал воевать?" задержанный сказал: "Против Америки".

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"Мне сказали, что американские войска вошли на территорию Донецкой и Луганской области, на территорию Украины. Мне сказали, что американский контингент", - рассказал боевик, признавшись, что американцев так и не встретил.

Допис by Юрий Бирюков.
Допис by Юрий Бирюков.
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