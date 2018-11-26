Применила оружие на поражение: в Генштабе рассказали подробности атаки России на украинские корабли

Муженко рассказал о ходе событий, который предшествовал акту агрессии России в районе Керченского пролива.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Российская Федерация применила оружие на поражение против украинских кораблей, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохода через Керченский пролив.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

«23 ноября начался плановый переход кораблей, катеров и судов ВМС Украины из постоянного пункта базирования в Одессе в пункт базирования Мариуполь. В ходе осуществления планового перехода 24 числа (ноября) получили сообщение о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива. Подтверждения через международный центр контроля, который находится в Испании, данного закрытия зоны не было», - рассказал он.

Муженко заметил, что 25 ноября в 4.00 были осуществлены два запроса на диспетчерский пункт в оккупированной Керчи о возможности прохода и уточнения графика прохода в зоне Керченского моста.

«Информацию не получили, ответа не получили, продолжали движение. В дальнейшем получили сообщение о том, чтобы выйти в район ожидания, где будет определен порядок прохода под аркой Крымского моста», - добавил начальник Генштаба.

Он отметил, что 25 ноября в 11:00 появилось сообщение о закрытии прохода и соответствующая информация появилась в международном центре контроля.

По его словам, эта информация не соответствовала действительности, поскольку в 13.40 - 13.50 под аркой Крымского моста прошли один корабль и два противодиверсионных катера Российской Федерации, хотя было сообщено о том, что проход через Керченский пролив невозможен из-за того, что там сухогруз сел на мель.

Он также добавил, что не получив до 17:00 информацию, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу.

«При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение», - добавил Муженко.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В ВМС сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.