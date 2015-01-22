В зоне АТО состоялись настоящие танковые бои, уничтожена часть бронетехники боевиков - Порошенко
Президент заявил, что украинские военные крепко держат позиции по всей линии фронта.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в течение суток на Донбассе были уничтожены ряд танков противника.
Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Twitter со ссылкой на заявление Порошенко во время совещания с силовиками.
"Сегодня украинцы уничтожили ряд танков противника. Мы крепко держим позиции по всей линии фронта", - процитировал Цеголко слова Порошенко.
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В то же время, как говорится в сообщении на сайте главы государства, Порошенко в начале встречи с силовиками отметил, что сегодня украинское войско успешно отбивало атаки по всему фронту. "Состоялись настоящие танковые бои. Украинские Вооруженные Силы победили в этих боях", – отметил президент.
Он сообщил об захвате вражеских БТР и БМП, уничтожении 3 танков противника, 2 машин с боеприпасами. "Противник заплатил высокую цену за то, что авантюрно пытается нападать на наши Вооруженные Силы", – заявил Порошенко.
"По всей линии фронта мы крепко держим позиции, невзирая на то, что интенсивность обстрелов в десять раз превышала то, что было до начала интенсивной фазы боевых действий", – отметил глава государства.