На Донетчину доставили 270 тонн гуманитарного груза от правительства

До понедельника их будут расфасовывать, а с новой недели представители облгосадминистрации и военные начнут развозить продукты о прифронтовых территориях, сообщает Управление информационной политики и по вопросам прессы Донецкой областной государственной администрации.

Сегодня в Донецкую область прибыли 13 больших грузовиков, семь из которых - в Мариуполь, еще шесть - в Краматорск.

В мариупольском гуманитарном грузе - 40 тонн овощей и фруктов и 100 тонн консервов, круп, сахара. В краматорском, соответственно, 30 и 100 тонн.

Читайте такжеУкраинскую гуманитарку доставили на ЛуганщинуНапомним, продукты доставлены в Донецкую область Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины по поручению Кабинета министров Украины. В целом, на Донбасс сегодня, 22 января, в День Соборности Украины, отправили 24 грузовика с 330 тоннами гуманитарной помощи.