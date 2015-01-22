Самая напряженная ситуация остается возле Дебальцево, военные ведут контрбатарейную борьбу - штаб

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских силовиков возле Дебальцево и Донецкого аэропорта.

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, утром противник активизировался на ряде направлений.

"Наиболее напряженная обстановка сложилась в районе н.п. Дебальцево. С утра противник ведет здесь мощные обстрелы позиций сил АТО. Наши военные ведут контрбатарейную борьбу. Незаконные вооруженные формирования также пытаются вести атакующие действия, но каждый раз украинские защитники дают врагу отпор", - отмечает штаб.

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Также в пресс-центре АТО отмечают, что не прекращаются бои в Донецком аэропорту и вблизи него.

"Утром противник 5 раз обстрелял из РСЗО «Град» позиции украинских войск в районе населенного пункта Тоненькое. Обстрелам из минометов также подверглись Авдеевка и Марьинка. В районе Верхнеторецкого боевики несколько раз прибегли к безуспешным попыткам атаковать", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в районе 29-го и 31-го блокпостов боевики утром вели обстрел украинских позиций из артиллерии и «Градов» вблизи населенных пунктов Крымское и Нижнее.

"Около 10.00 здесь завязалась танковая дуэль. В результате грамотных действий наших танкистов противник отошел, сейчас в районе наблюдается относительное затишье", - сообщает пресс-центр АТО.

Вместе с тем сообщается, что на Мариупольском направлении боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных.

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"Украинские военные открывали ответный огонь", - сказано в сообщении.

"Вновь зафиксировано открытие огня террористами по мирным гражданам. Обстрелу из артиллерии подвергся н.п. Гранитное, также огню из РСЗО «Град» был подвергнут Авдеевский коксохимический комбинат. Информация о пострадавших уточняется", - подытоживается в сообщении.