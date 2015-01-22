В Дебальцево боевики обстреляли здание горотдела милиции
11:44, 22 января 2015Общество
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В Дебальцево в районе здания горотдела милиции во время взрыва снаряда находились около 150 человек.
Боевики обстреляли горотдел милиции Дебальцево / facebook.com/anton.serov.71
Об этом на своей странице в соцсети написал начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
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«В Дебальцево под обстрел боевиков попало здание горотдела милиции. Возле здания находились около 150 человек, которые подавали заявления и оформляли документы. Здание частично разрушено. Количество пострадавших уточняется. Обстрел продолжается. Людей укрыли в подвале здания горотдела»,– написал Вячеслав Аброськин.
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