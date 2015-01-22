В Дебальцево боевики обстреляли здание горотдела милиции

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Читайте также​Боевики с самого утра обстреливают Дебальцево и Авдеевку

«В Дебальцево под обстрел боевиков попало здание горотдела милиции. Возле здания находились около 150 человек, которые подавали заявления и оформляли документы. Здание частично разрушено. Количество пострадавших уточняется. Обстрел продолжается. Людей укрыли в подвале здания горотдела»,– написал Вячеслав Аброськин.