СБУ за сутки задержала 12 пособников террористов



Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Только за последние часы вблизи городов Волноваха, Артемовск, Лисичанск оперативные группы контрразведки СБУ провели успешные спецоперации по задержанию и обезвреживанию 5 членов подпольных информаторских сетей. Злоумышленники собирали и передавали террористам «ДНР» разведданные для проведения артиллерийских обстрелов по позициям сил АТО и населенным пунктах вблизи них», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, один из задержанных - бывший десантник, собственноручно рисовал топографические карты с пометками объектов для артиллерийских огневых ударов по силам АТО. Задержанный признался, что он был на связи с террористкой «Багирой» и собирал для нее сведения о местах расположения, численность, маршруты перемещения украинских войск.

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Второй злоумышленник - «телефонный информатор», по несколько раз в день передавал разведданные средствами связи в террористический штаб «ДНР».

Еще трое пособников террористов «ЛНР» были задержаны в разных населенных пунктах, откуда они передавали координаты и корректировали обстрелы поселков Золотое и Крымское Луганской области, сообщили в СБУ.

Оперативно-следственные действия продолжаются.