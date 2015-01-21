Боевики снова обстреляли Донецк, силы АТО в районе Марьинки успешно отразили атаку

Артемовский район Донецкой области подвергся обстрелам боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкой областной государственной администрации.

«По состоянию на 21.01.2015 в Артемовском районе общественно-политическая ситуация нестабильна. Территории Углегорской городской, Ольховатского и Булавинского поселковых советов находились под обстрелами», - сообщает ОГА.

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Также под Донецком произошло боевое столкновение сил АТО и боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«В 15.00 произошло боевое столкновение с боевиками в районе Марьинки. Украинские патриоты дали достойный отпор нападавшим», - говорится в сообщении.