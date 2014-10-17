В Донецке из-за обстрела боевиков погиб мирный житель

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"По неподтвержденным данным в результате обстрела в Киевском районе погиб один мирный житель. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как уточняется, обстрелам в очередной раз подверглись Киевский и Куйбышевский районы города.

Читайте такжеЗа сутки боевики обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса (карта АТО)"Поступают сообщения о попаданиях снарядов по следующим адресам: ул. Домостроительная 1 и улица Новороссийская 1а. Кроме того, неразорвавшийся снаряд находится возле многоэтажного дома №39 по проспекту Кремлевскому. На данный момент выехать на указанные адреса наряды МЧС не могут из-за непрекращающихся военных действий", - добавили в горсовете.